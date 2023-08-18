الحوار الوطني يكشف عن توصيات «المحور الاقتصادي».. بينها الخريطة السياحية وتراجع الصناعة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه الأخير، الأربعاء، الذي استمر قرابة 12 ساعة، من أجل التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي جرى رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة المقبلة.

مخرجات الحوار في المحور الاقتصادي

وكشف الحوار الوطني في بيان له منذ قليل، تفاصيل مخرجات الحوار في المحور الاقتصادي، إذ توافق المجلس على عدة توصيات في اللجان الآتية:

ـ في لجنة الصناعة، شملت التوصيات موضوعات: إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية.

ـ وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير

- ودعم الائتمان والديون.

الترويج للسياحة في مصر

ـ وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة.

ـ وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، استجابته الفورية بتلقي مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتوجيهه إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.