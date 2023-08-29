مقرر «ثقافة الحوار الوطني»: 36% من المواطنين يدركون أهمية المحور السياسي

قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن المقترحات التي قُدمت من لجنة الثقافة والهوية الوطنية بأن جميع الأطياف من الشعب المصري لها الحق في المشاركة بالحوارالوطني لأن البعض كان يريد أن يقتصر الحوار على الشأن السياسي فقط، قائلا: «متاح للجميع أن يرسل أرائه وأفكاره للحوار الوطني لمناقشته».

وأضاف «مجاهد» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: «قبل بدء الجلسة الأولى كان أعلى محور تم الإقبال على المشاركة فيه هو السياسي، و36% من المواطنين مدركين أهمية هذا المحور، وكل الأطياف الثقافية والسياسية ووجهات النظر موجودة بالفعل داخل الحوارالوطني».