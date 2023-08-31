عاجل.. قائد مجموعة فاجنر الروسية يتوقع وفاته في آخر ظهور له (فيديو)

ظهر تسجيل جديد منسوب لقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، يظهر فيه أثناء تواجده في إحدى الدول الأفريقية، قبل أيام من مصرعه في تحطم طائرته الخاصة قرب العاصمة موسكو، يوم 23 أغسطس 2023، ليثير التسجيل الجديد تكهنات حول التهديدات المحتملة التي كان يواجهها بشأن سلامته وأمنه الشخصي، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» اليوم الخميس.

تسجيل بريجوجين يثير التكهنات

وفي التسجيل المصور القصير، الذي نشرته قناة «جري زون» المرتبطة بمجموعة فاجنر على تطبيق تليجرام، ظهر بريجوجين وهو يتحدث أمام الكاميرا قائلاً: «بالنسبة لمن يتساءلون عما إذا كنت على قيد الحياة وكيف حالي، الآن هو عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، وأنا في أفريقيا»، وأثار هذا التسجيل مزيدًا من الاستفسارات حول سلامة بريجوجين ومكان وجوده في تلك الفترة.

A video of Prigozhin appeared that is reportedly filmed in Africa not long before his death.

"So, fans of discussing my death, intimate life, earnings, etc., I am doing fine," Prigozhin says. pic.twitter.com/UcIKpgLNZi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 31, 2023

وأثناء الفيديو، قام بريجوجين بإشارة ملوحاً بيده قائلاً: «بالنسبة للأشخاص الذين يحبون التحدث عن قضاء حياتي الشخصية، أو مقدار دخلي، أو أي شيء آخر، كل شيء على ما يرام».

بريجوجين كان يقدر المخاطر التي تهدد حياته

وتشير العبارة «عطلة نهاية الأسبوع» إلى أن التسجيل المصور الأحدث يجب أن يكون قد تم تصويره في 19 أو 20 أغسطس، قبل ثلاثة أو أربعة أيام فقط من مصرعه مع 9 آخرين من ضمنهم عدد من قادة المجموعة العسكرية الخاصة، في تحطم طائرته الخاصة، بينما كانت في رحلة بين العاصمة الروسية موسكو ومدينة سان بطرسبرج، حيث سقطت الطائرة بشكل مفاجئ بعد قليل من إقلاعها، في شمال موسكو.

وتعكس التصريحات في الفيديو أن بريجوجين كان يدرك حقيقة أن هناك مخاطر قد تهدد حياته، خاصةً بعدما أعلنت مجموعته العسكرية تمرداً ضد قوات الجيش الروسي، وتمكنت من السيطرة على عدد من المدن الروسية، وتقدمت باتجاه العاصمة موسكو، قبل أن يتم إنهاء التمرد.

وعلى الرغم من أن قوات فاجنر قاتلت في أوكرانيا بالوكالة عن روسيا، إلا أن بريجوجين كان ينتقد بشدة مؤسسة الدفاع الروسية، وقاد تمردًا قصيرًا في أواخر يونيو.

الكرملين ينفي تلميحات بقتل بريجوجين

ومن جانبه، نفى الكرملين أي تلميح بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قتل بريجوجين بغرض الانتقام، ووصف هذه الادعاءات بأنها «محض كذب»، ومع ذلك، أعرب الكرملين عن استعداده للنظر في احتمال وجود جريمة في حادث تحطم الطائرة وإجراء التحقيقات اللازمة.