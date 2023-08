عاجل.. قائد مجموعة فاجنر الروسية يتوقع وفاته في آخر ظهور له (فيديو)

ظهر تسجيل جديد منسوب لقائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، يظهر فيه أثناء تواجده في إحدى الدول الأفريقية، قبل أيام من مصرعه في تحطم طائرته الخاصة قرب العاصمة موسكو، يوم 23 أغسطس 2023، ليثير التسجيل الجديد تكهنات حول التهديدات المحتملة التي كان يواجهها بشأن سلامته وأمنه الشخصي، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» اليوم الخميس.

وفي التسجيل المصور القصير، الذي نشرته قناة «جري زون» المرتبطة بمجموعة فاجنر على تطبيق تليجرام، ظهر بريجوجين وهو يتحدث أمام الكاميرا قائلاً: «بالنسبة لمن يتساءلون عما إذا كنت على قيد الحياة وكيف حالي، الآن هو عطلة نهاية الأسبوع، النصف الثاني من أغسطس 2023، وأنا في أفريقيا»، وأثار هذا التسجيل مزيدًا من الاستفسارات حول سلامة بريجوجين ومكان وجوده في تلك الفترة.

A video of Prigozhin appeared that is reportedly filmed in Africa not long before his death.

"So, fans of discussing my death, intimate life, earnings, etc., I am doing fine," Prigozhin says. pic.twitter.com/UcIKpgLNZi