آخر سيلفي لقائد فاجنر قبل مقتله (صور)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمؤسس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي الرحلة التي سبقت حادث مقتله هو ومرافقيه في تحطم طائرته.

صورة التقطت قبل مقتل زعيم فاجنر

والتقطت هذه الصور قبل مغادرة بريجوجين أفريقيا الوسطى متجها إلى موسكو، التي ركب بعد وصوله إليها طائرته الخاصة في رحلة إلى بطرسبورج، لتتحطم بعد الإقلاع بقليل، في كارثة أودت بحياة بريجوجين و9 أشخاص آخرين الأربعاء الماضي.

وشوهد بريجوجين وهو يلتقط صور سيلفي مع السكان المحليين على الأغلب في عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، وهي مجرد واحدة من العديد من الدول الإفريقية التي تنتشر فيها مجموعة فاجنر، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

مؤسس فاجنر يرتدي الملابس المدنية

وظهر بريجوجين بملابس مدنية عادية، محاطًا بالسكان المحليين المبتهجين الذين بدوا سعداء بلقائه، والتقطوا الصور له، وصافحوه واحتضنوه.