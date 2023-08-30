تعرف على أهم 5 أخبار عالمية وقعت اليوم.. دفن قائد فاجنر

شهد العالم، أمس، عددا من الأخبار المهمة، التي أبرزها على الإطلاق الأخبار المتداولة عن دفن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

أبرز الأخبار العالمية نرصدها لكم كما يلي:

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في النيجر

حذرت منظمة الأمم المتحدة، من آثار إنسانية كارثية بسبب الأزمة السياسية والعقوبات في النيجر، مؤكدة رصد زيادة بنسبة 50% بحوادث الاختطاف والعنف في النيجر.

الأمم المتحدة تحذر من الوضع الإنساني في النيجر

بيان مهم من السفارة المصرية بأوكرانيا حول صلاحية جوازات السفر

أصدرت السفارة المصرية لدى أوكرانيا، بيانا مهما، أمس الثلاثاء، عن صلاحية جوازات السفر وجوازات السفر المنتهية والتي قاربت على الانتهاء.

سفارة مصر في أوكرانيا: مد صلاحية جوازات السفر 6 أشهر

تويوتا توقف إنتاج مصانعها باليابان

أوقفت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية العمل في مصانعها بسبب عطل تقني أجبر الشركة على إيقاف عمليات الإنتاج في 12 مصنع من مصانعها الـ14 باليابان.

عطل تقني يجبر تويوتا على وقف الإنتاج في 12 مصنعا.. ليس هجوما إلكترونيا

الخارجية الروسية تطالب بتوسيع عضوية مجلس الأمن

أعلنت الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، موقف موسكو من الملفات الأساسية المطروحة للمناقشة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد الشهر المقبل، ونادت روسيا بضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيع تمثيل الدول النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية دون المساس بفاعليته وكفاءته.

روسيا تطالب بزيادة أعضاء مجلس الأمن لـ20.. وتوسيع تمثيل أفريقيا

دفن قائد فاجنر سرًا

قال الناطق باسم مجموعة فاجنر الروسية، أمس الثلاثاء، في بيان مقتضب نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مراسم وداع لقائد المجموعة يفجيني بريجوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، قد أقيمت سرا.

جنازة سرية لزعيم فاجنر تحت الحراسة.. هل دفن بالفعل أم لا؟ (فيديو)