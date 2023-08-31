بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية لمجلس الدولة 2023 / 2024

اعتمد رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم، بناء على قرار رقم (600) لسنة 2023 الحركة القضائية للعام 2023 / 2024، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في 29 / 8 /2023، أسماء الحركة الجديدة، وجاءت كالتالي:

أسماء الحركة الجديدة

المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

المستشار فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري

المستشار محمد ماهر ابوالعينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.

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