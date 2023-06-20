رئيس «الدستورية العليا» الأسبق يكرّم أسماء 11 من رؤساء المحكمة الراحلين

كرّم المستشار فاروق سلطان مكي، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، عددا من أسماء رؤساء المحكمة الدستورية العليا الراحلين ورؤساء هيئة المفوضين بها، خلال احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإطلاق كتاب «ملامح القضاء الدستوري المصري».

وجاءت أسماء المكرمين كما يلي.

- اسم المستشار المرحوم الدكتور فتحي عبدالصبور عبدالله، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة من 1-7-1983، وحتى 30-6-1984، ويتسلم عنه التكريم نجله محسن فتحي عبدالصبور.

- اسم المستشار المرحوم محمد علي راغب بليغ، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتسلم عنه التكريم نجله أكمل محمد علي راغب بليغ.

- اسم المرحوم المستشار محمود حمدي عبدالعزيز، ويتسلم عنه التكريم نجله الدكتور خالد محمود حمدي عبدالعزيز.

- اسم المرحوم المستشار ممدوح مصطفى حسن، والذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا ويتسلم عنه التكريم المستشار خالد أحمد رأفت، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

- اسم المرحوم المستشار عوض محمد عوض المر، والذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتسلم عنه التكريم المستشار رجب عبدالحكيم سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

- اسم المرحوم المستشار محمد ولي الدين جلال، شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتتسلم عنه التكريم حرمه السيدة زينب عبدالعظيم علي السيد.

- اسم المرحوم المستشار الدكتور محمد فتحي نجيب، والذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتسلم عنه التكريم نجله المستشار خالد محمد فتحي نجيب.

- اسم المرحوم المستشار ماهر سيد إبراهيم عبدالواحد، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا ويتسلم عنه التكريم نجله السيد المهندس أحمد ماهر سيد إبراهيم عبدالواحد.

- اسم المرحوم المستشار سعيد مرعي عمرو، الذي شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتسلم عنه التكريم نجله وكيل النائب العام أحمد سعيد مرعي عمرو.

- اسم المرحوم المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، الذي شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة إعداد المؤلف، ويتسلم عنه التكريم نجله رئيس النيابة العامة حسن حمدان حسن فهمي.

- اسم المرحوم المستشار السيد عبدالحميد عمارة الذي شغل منصب رئيس هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا، وتتسلم عنه التكريم كريمته الدكتورة جيهان السيد عبدالحميد عمارة.