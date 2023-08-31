شريف نجم يقطع رحلته في الإسكندرية ويعود للقاهرة بعد وفاة شقيق عمرو عبد الجليل

خيم الحزن على الفنان شريف نجم، بعد وفاة خاله المستشار هشام عبد الجليل، شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، عصر اليوم الخميس، إذ طالب الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وقال شريف نجم لـ«الوطن»، إنّ الأسرة لم تُحدد بعد، موعد الجنازة والعزاء في الفقيد هشام عبد الجليل، إذ أنه توفى فجأة صباح اليوم، لافتًا إلى أنه قطع فترة إقامته في الإسكندرية، حيث كان يستعد لتقديم العرض المسرحي «تاني يا هاني» على مسرح عبد المنعم جابر، في منطقة كامب شيزار.

وأضاف شريف نجم، «أول ما جالي خبر الوفاة، اتحركت إلى القاهرة فورًا، وتم تأجيل المسرحية الليلة»، لافتًا إلى أنه لم يصل للمنزل بعد.

وكان عمرو عبد الجليل، أعلن عن وفاة شقيقه قبل قليل، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

يذكر أنّ مسرحية «تاني يا هاني»، يُشارك في بطولتها بجانب الفنان شريف نجم، كل من شيرين، ومنير مكرم، وحسن عبد الفتاح، وطاهر أبو ليلة.