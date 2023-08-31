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وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

كتب:

أحمد حسين صوان
04:35 م | الخميس 31 أغسطس 2023
عمرو عبد الجليل

عمرو عبد الجليل

أعلن الفنان عمرو عبد الجليل، عن وفاة شقيقه هشام عبد الجليل، عصر اليوم الخميس، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب عمرو عبد الجليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».

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محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.