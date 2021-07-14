شريف نجم يعود إلى المسرح في عيد الأضحى بـ«عبده مشاكل»

يستعد الفنان شريف نجم، للعودة إلى خشبة المسرح في موسم عيد الأضحى المبارك من خلال مسرحية «عبده مشاكل»، بصحبة عدد من النجوم أبرزهم الفنانة شيرين، وعبدالله مشرف، وحسن عبدالفتاح، وخالد محروس.

مسرحية «عبده مشاكل» بطولة شريف نجم وشيرين وعبدالله مشرف

شريف نجم، هو ابن الفنان الكوميدي محمد نجم، الذي توفى في عام 2019، تاركًا ورائه عددًأ من المسرحيات، وكان لنجله النصيب الأكبر في الظهور بصحبته في عدد من هذه الأعمال المسرحية، سواء في طفولته في «الواد النمس» عام 1981، و«الخوافين» عام 1987، كما شارك في مسرحية «عبده يتحدى رامبو» عام 1990، و«عيطة عامل زيطة» عام 2003.

وتعد مسرحية «الأونطجي» عام 2016 العمل الأخير الذي ظهر خلاله الفنان محمد نجم على خشبة المسرح، وشاركه البطولة نجله شريف نجم، وانتصار، ومنير مكرم.

وقال الفنان شريف نجم في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يشعر بسعادة بالغة لتقديمه مسرحية «عبده مشاكل» على أحد مسارح محافظة الإسكندرية، التي طالما ارتبط بها، وبصحبة عدد من النجوم لتقديم كوميديا هادفة مبهجة للتخفيف على الناس في ظل الأجواء الصعبة التي يعاني منها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال عرض المسرحية.

افتتاح مسرح محمد نجم في يناير 2022

ووعد شريف نجم، جمهور والده الفنان الكوميدي محمد نجم بإعادة افتتاح مسرح نجم الشهير، والذي طالما شهد عروض عدد كبير من المسرحيات الناجحة، وذلك في يناير 2022 من خلال التجهيز لمسرحية جديدة تمهيدًا لعرضها على المسرح، وتأكيده أنها ستكون مفاجأة لجمهور نجم من خلال التواصل مع نجوم كبار للمشاركة في هذا العرض.