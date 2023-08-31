مصير قرار رئيس الوزراء بالعمل «أون لاين» للموظفين

وافقت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ«أون لاين» من المنزل، والعودة للعمل بالنظام العادي، بداية من شهر سبتمبر 2023.

قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد أون لاين

أوضح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام العمل «أون لاين»، صدر ليتم تطبيقه خلال شهر أغسطس الجاري فقط، ولن يتم مد هذا القرار خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكان رئيس الوزراء، صرح بأنه نظرا لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة الأسبوعية، نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس الماضي، سيكون عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من المنزل بنظام «الأونلاين».