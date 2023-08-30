خريطة ترشيد استهلاك الكهرباء بشوارع وطرق أخميم في سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج لترشيد استهلاك الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة، في إطار تنفيذ القرارات الوزارية الواردة بشأن تطبيق إجراءات خفض وترشيد الاستهلاك الكهربي بالشوارع والطرق والميادين وبتكليفات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ترشيد استهلاك الكهرباء

قال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لـ «الوطن»، إن قطاع الإنارة التابع لمدينة أخميم شن حملات إنارة وصيانة أعمدة الكهرباء مع الالتزام بخفض وترشيد الاستهلاك الكهربي في مدينة أخميم حيث تم تنفيذ حملة إنارة ليلية شملت صيانة الكشافات التالفة على الطريق.

خريطة الصيانة بأخميم

وحددت الوحدة المحلية لأخميم خريطة أماكن الصيانة بعدة أماكن منها:

- مدخل شارع العقيد بمدينة أخميم.

-قرية نيدة بمدخل العزبة والعرب ونجع فاضل.

-قرية الكولة بالطريق السريع بالكولة بما لا يتعارض مع الرؤية للطريق.

إنارة الطرق السريعة

وشدد رئيس الوحودة المحلية لمركز ومدينة أخميم على تطبيق حملات الإنارة وإصلاح وصيانة الأعمدة وترشيد الاستهلاك الكهربي بالشوارع والمصالح الحكومية والطرق بما لا يضر بالرؤية على الطريق خاصة الطرق السريعة والرئيسية بالمركز.