سكرتير عام بني سويف يتابع تنفيذ قرار العمل يوم الأحد من المنزل «أون لاين»

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل «أون لاين»، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه منذ 6 أغسطس الجاري.

سكرتير عام بني سويف يتفقد الديوان العام

وتفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل من خلال العاملين المستثنين من القرار لتقديم الخدمات الجماهيرية والحيوية، حيث يتم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيداً للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار.

متابعة دواوين عموم الوحدات المحلية

كما تضمنت متابعة الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومجالس القرى، للاطمئنان على الاستمرار في تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق ما عداها من الإدارات التي تقرر أن بعمل موظفوها"أونلاين"من المنزل في هذا اليوم.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وشدد السكرتير العام لمحافظة بني سويف على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، ومتابعة ذلك اولا بأول.