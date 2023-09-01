مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، وبين الخطبتين أثناء جلسة الإمام، من الأمور التي حسمها مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبرهيم علام، في فتوى له نشرت عبر بوابته الرسمية، مؤكدا أنه من آداب الدعاء المتفق عليها والتي هي من أسباب قبوله، وأدعى لإجابته، رفع اليدين أثناء الدعاء لما فيه من كمال الأدب مع الله تعالى وإظهار الذلة والفقر بين يديه.

حكم رفع اليدين أثناء الدعاء

وأضاف المفتي في حكم رفع اليدين أثناء الدعاء، أن العلامة الطوفي قال في التعيين في شرح الأربعين (1/ 116، ط. مؤسسة الريان): «يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ» يدل على أن من أدب الدعاء رفع اليدين إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه] اهـ.

حكم رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء وغيره من النوازل

وأضاف مفتي الجمهورية في حكم رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء وغيره من النوازل، أن العلماء ذهبوا إلى جواز رفع الخطيب والمأموم أيديهم بـ الدعاء يوم الجمعة للاستسقاء وغيره من النوازل كاشتداد الريح والزلازل، حيث روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ المَاشِيَةُ، هَلَكَ العِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ، «فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ»، قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الجُمُعَةُ الأُخْرَى».

حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة

وعن حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، قال المفتي إن الدعاء بين الخطبتين أثناء جلسة الإمام بين الخطبة الأولى والثانية مستحبٌّ، ويندب رفع اليدين فيه، خاصة أن هذا الوقت يرجى إجابة الدعاء فيه؛ فقد بيَّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يدعو الله تعالى فيها بخير إلَّا استجاب دعاءه، وهذا الوقت هو أقرب الأوقات لأن يكون ساعة الإجابة؛ لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ».

وتابع: قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (6/ 140، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القاضي: اختلف السلف في وقت هذه الساعة.. وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة] اهـ.