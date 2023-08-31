عضو بالحوار الوطني: سنناقش تحالفات الأحزاب السياسية في الجلسات المقبلة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ التحالفات داخل الأحزاب السياسية وتنظيمها صار أحد الظواهر المهمة والمرتبطة بالأحزاب في مصر، وذلك استناداً إلى الحرية الكبيرة للمناخ العام بشكل كبير.

فرحات: عدد كبير للأحزاب السياسية

وأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البعض ينظر إلى العدد الكبير للأحزاب السياسية كظاهرة غير صحية، وذلك من منظور أكثر اتساعاً وهو النظر إلى الخبرات الدولية في هذا المجال.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ موضوع النقاش المقبل بجلسات الحوار الوطني المحور السياسي ستتناول قضية تعدد الأحزاب السياسية وعددها وكيفية تسهيل الدمج والتحالفات.

دمج وتحالفات الأحزاب

ويرى «فرحات»، أنه يأمل أن يثمر هذه الاجتماعات والجلسات الخاصة بتسهيل دمج وتحالفات الأحزاب السياسية، وينتج عنها خريطة أحزاب جديدة تتوافق مع كل خطوات الاصلاح التي تجري على المستوى السياسي بكافة محاوره أو حتى المستوى المجتمعي أو الاقتصادي أيضاً.