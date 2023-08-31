«الحوار الوطني» يناقش التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات الطلابية

أعلن الحوار الوطني، جدول الأعمال للأسبوع السادس من الجلسات المتخصصة، التي تناقش باقي الملفات في مختلف القضايا والمحاور، التي تم الانتهاء منها، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية، وسوف يتم مناقشة عديد من القضايا في المحاور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن المقرر أن تناقش لجنة الشباب في المحور المجتمعي التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

توصيات قابلة للتنفيذ

وقال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ملفي التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، من أهم الملفات التي سعت اللجنة في حلها والوصول إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن اللجنة بالفعل انتهت من ملف ريادة الأعمال وتم رفعه بالفعل إلى الرئيس.

تقديم مقترحات الشباب

وأضاف فتحي، أن هناك كثير من العناصر التي سيتم مناقشتها في الملفات المذكورة، وسيتم تقديم مقترحات الطلاب فيما يخص الأنشطة الطلابية والاتحادات، وذلك بعد جهود اللجنة في المقابلات مع هؤلاء الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، ومعرفة المشاكل التي تواجههم على أرض الواقع، والوصول إلى حلول لها، ورفعها إلى الرئيس من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني.