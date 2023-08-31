عضو الحوار الوطني: تمكين الشباب قضية متداخلة بين المحاور الثلاثة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ قضايا المحور السياسي متداخلة مع العديد من القضايا الأخرى بالمحورين الاجتماعي أو الاقتصادي، ولا يمكن فصلها، ومناقشة أية قضية لا يتم بمعزل عن قضايا وثيقة الصلة بها.

فرحات: قضية تمكين الشباب مرتبطة بالمحور المجتمعي والسياسي

أضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ قضية تمكين الشباب التابعة للجان المحور المجتمعي، تعد من القضايا المجتمعية التي لا يمكن فصلها وتناولها، بعيدا عن القضايا السياسية.

تمكين الشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ لفهم قضية تمكين الشباب والتعامل معها على سبيل المثال، فإنَّ لجنة الشباب ستناقش التمكين السياسي للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية ورغم أنها قضية مجتمعية إلا أنها مرتبطة بالقضايا السياسية والمحور السياسي.