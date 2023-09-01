بعد الانتهاء من ترميمه وافتتاحه.. 10 معلومات عن معبد «بن عزرا» اليهودي

افتتح معبد بن عزرا، أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

معلومات عن معبد «بن عزرا»

وترصد «الوطن» في التقرير كافة المعلومات عن معبد «بن عزرا» الذي تم افتتاحه اليوم وفقا لما ذكره أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار خلال الافتتاح:

- يعتبر معبد بن عزرا أقدم معبد يهودي في مصر، ويقع داخل حصن بابليون.

- ينسب المعبد إلى إبراهام بن عزرا، وهو واحد من عظماء اليهود في العصور الوسطى.

- يعود تاريخ إنشاء المعبد للقرن الـ12 الميلادي، وقد أعيد بناؤه في القرن الـ19 الميلادي.

- يتشابه التخطيط المعماري للمعبد مع الكنائس، والسبب في ذلك أنه كان في الأصل كنيسة تم تحويلها إلى معبد يهودي.

- المعبد، عبارة عن مستطيل مساحتُه نحو 3500، ذو واجهات خالية من الزخارف.

- يضم العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر، إضافة إلى «الجنيزا» الخاصة باليهود في مصر.

- كان هذا المعبد مركزًا للعديد من الاحتفالات والتجمعات والصلوات.

- سقف المعبد وجدرانه ُمغطاه بالجص وعليها زخارف هندسية ونباتية «أرابيسك».

- شهد معبد بن عزرا عدد من أعمال الترميم كان أهمها عام 1889.

- المعبد مقام من الداخل على الطراز البازيليكي، حيث ينقسم بواسطة «بائكتين» إلى ثلاثة أروقة متوازية أوسطها أكثرها اتساعًا، وبالرواق الأوسط توجد منصتان، تعرف الأولى بـ«أطلس المعجزة» أما الثانية فهي منصة الصلاة «البيما».

أعمال مشروع ترميم المعماري

وتضمنت أعمال ترميم المعبد، الترميم المعماري الدقيق، فضلا عن أعمال معالجة ودرء الخطورة لأسقف المعبد، وعزل الأسطح بأفضل أساليب العزل، وتنظيف الأحجار ومعالجتها، وإعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم، الذي يتيح الرؤية البصرية للأثر، بجانب صيانة منظومة الإضاءة بالكامل.