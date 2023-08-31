ماذا قالت الصحف السعودية عن صفقة صلاح؟.. «العميد» يجهز عرضاً خيالياً

تناولت غالبية الصحف السعودية، اليوم الخميس، آخر الأخبار المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

وترصد «الوطن»، في هذه السطور، أبرز ما جاء في الصحف السعودية عن صفقة انتقال صلاح كما يلي:

عكاظ: ربما تحسم الصفقة في أي لحظة

الكاتب الصحفي أحمد الشمراني تحدث في مقاله المنشور بصحيفة عكاظ السعودية، تحت عنوان «صلاح والرفض المصري»، متناولًا رفض البعض انتقال صلاح للدوري السعودي خوفًا على مستواه، مضيفًا «قصة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد هي اليوم حديث كل الأوساط الرياضية وغير الرياضية، وربما تحسم في أي لحظة إما للاتحاد أو يبقى في ليفربول».

وتساءل في مقال سابق: «ماذا يحدث في صفقة محمد صلاح والاتحاد مصدري الموثوق به (عبدالعزيز المريسل) يقول يا أنا يا كلوب، أنت عندي أطلق من كلوب يا بوتركي» واختتم «اطمئنوا يا جمهور الاتحاد قالها المريسل صلاح اتحادي».

كما تناول الكاتب الصحفي خالد سيف، في مقاله «صلاح الاتحاد» المنشور في صحيفة عكاظ، وجاء فيه: «نمر عربي مفترس يترقب تأشيرة الانضمام إلى كتيبة نمور الاتحاد، ليساهم معهم في مواصلة الركض بكل شراسة لاستعادة سيادتهم على المستديرة محلياً وإقليمياً وآسيوياً، بعد أن خُطفت منهم قَسْراً».

وتابع: «صلاح الأسطورة حزم حقائبه للالتحاق برحلة الدفاع عن ألقاب العميد التي انطلقت وتعويض السنوات العجاف، ولكن النجاح في الملعب يحتاج إلى عمل آخر خارجه، وهو صلاح، الاتحاد النادي الذي ما زال يعاني داخلياً من عشوائية القرارات تارة، ومن التخبط الفني تارة أخرى، كما يعاني من الضغوط الجماهيرية الطامحة إلى الحفاظ على هيبة العميد واستعادة أمجاده واستمرارية بقائه في القمة».

الوطن: ما زال الاتحاد متمسكا بالتوقيع مع نجم ليفربول

كما تحدث الكاتب الصحفي محمد العسيري، في مقاله المنشور بصحيفة الوطن السعودية عن صفقة انتقال صلاح قائلًا: «ما زال الاتحاد متمسكاً بالتوقيع مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، رغم رفض اللاعب وناديه العروض الاتحادية السابقة، وبينت مصادر أن القائمين على العميد يجهزون حالياً عرضًا جديدًا، من أجل الحصول على خدمات صلاح، يبلغ 608 ملايين ريال (150 مليون يورو)، لإقناع الريدز بالتخلي عن الفرعون المصري، خلال الانتقالات الصفية الحالية».

وأشارت المصادر إلى أن العرض الاتحادي سينقسم إلى 405 ملايين ريال (100 مليون يورو) كرسوم ثابتة، إضافة إلى 203 ملايين ريال (50 مليون يورو) كمتغيرات مرتبطة بأداء صلاح وشروط لن يكون من السهل تحقيقها جميعاً.

وكشفت المصادر أن الاتحاد سيمنح صلاح راتباً مماثلاً لما يحصل عليه الثنائي نيمار دا سيلفا مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر أي 810 ملايين ريال (200 مليون يورو).

وعنونت صحيفة المدينة السعودية «وفد اتحادي يصل إلى ليفربول»، جاء فيه: «كشف تقرير صحفي أن وفدا اتحادياً وصل إلى ليفربول لإقناع مسؤولي النادي الإنجليزي بالتخلي عن محمد صلاح».

وكتب رودي جالتيه، الصحفي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الشخصي على تويتر: «وفد مهم من الاتحاد سافر إلى ليفربول من أجل صفقة صلاح».

وتابع «الهدف هو إقناع جميع الأطراف (النادي وكلوب) بالسماح لصلاح بالرحيل».

البلاد: الاتحاد يجهـز عرضاً تاريخياً لضم صلاح

وعنونت صحيفة البلاد السعودية: «رغم رفض كلوب وجماهير ليفربول.. الاتحاد يجهـز عرضاً تاريخياً لضم صلاح».

وقالت الصحيفة السعودية: «يبدو أن إدارة نادي الاتحاد عاقدة العزم على التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي؛ حيث تحاول - بشتّى الطرق - إقناع مسيري نادي ليفربول الإنجليزي بالتخلّي عن صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي».

وكان المدير الفني للريدز، يورغن كلوب، قد أكد في وقت سابق أن «قصة صلاح انتهت»، في إشارة إلى أنه لن يغادر ملعب أنفيلد، بالإضافة إلى تغريدة وكيل أعمال اللاعب رامي عباس، الذي قال: «إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، لما كنا جددنا العقد الصيف الماضي، محمد ملتزم مع ليفربول».

لكن يبدو أن «العميد» لن يستسلم بسهولة، بعدما كشفت شبكة «سي بي إس» الأمريكية أن الاتحاد يجهّز عرضًا خياليًا وتاريخيًا لضم «الفرعون» المصري، قبل إغلاق باب الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم الجمعة المقبل.

وبحسب التقرير، تبلغ قيمة الصفقة الجديدة 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار)، ليحطّم هذا المبلغ الرقم القياسي في دوري «روشن»، الذي حققه الهلال أخيراً، حين حصل على خدمات البرازيلي نيمار، مقابل 97 مليون دولار.

وتتألف الصفقة المُقترحة من 108 ملايين دولار كدفعة مضمونة، بالإضافة إلى 54 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بالأداء، إلى جانب بنود أخرى قد تجعل صلاح أعلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، بل والدوريات الكبرى أيضًا.

وتأمل إدارة الاتحاد أن يجذب هذا المبلغ النجم المصري، ليضغط بذلك على ناديه؛ من أجل السماح له بالانتقال إلى الدوري السعودي.