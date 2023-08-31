تعتبر الجابون دولة مهمة على خريطة منتجي النفط منذ اكتشاف الخام في أراضيها عام 1931، وتُصنف ضمن أكبر منتجي النفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

تركت التكتل مؤقتا بسبب ارتفاع الرسوم

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأوضاع في الجابون تنذر بآثار سلبية على أسواق النفط والغاز»، حيث انضمت الجابون إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في الفترة من 1975 و1995، ثم تركت التكتل مؤقتا بسبب الرسوم السنوية المرتفعة قبل أن تعود إلى أوبك في عام 2016.

وفي عام 2022، تراجع إنتاج الجابون من الخام بنحو الثلث ليستقر دون 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالذروة البالغة 370 ألف برميل يوميا في عام 1997م، نتيجة لتقادم حقول النفط.

185 ألف برميل من النفط الخام

الدولة الأفريقية تأتي ضمن الدول الأقل التزاما باتفاقيات أوبك بلاس، كون إنتاجها أعلى من حصتها البالغة 169 ألف برميل يوميا، وعلى صعيد الصادرات، قدرت وحدة أبحاث الطاقة صادرات الجابون من النفط الخام بنحو 185 ألف برميل يوميا خلال عام 2022 وهو ما يعد أقل من مستويات عام 2019 البالغة 207 آلاف برميل يوميا.