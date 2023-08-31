إصابة 15 شخصاً بتسمم غذائي في الجزائر بعد تناول وجبة «بيتزا»

أصيب أكثر من 15 شخصاً بتسمم غذائي في الجزائر، اليوم الخميس، بعد تناولهم وجبات «بيتزا» في أحد مطاعم الأكلات السريعة بولاية «الجلفة»، جنوب البلاد، وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية أن السلطات فتحت تحقيقاً في الواقعة.

إصابة 15 شخصاً بتسمم في الجزائر

وقالت السلطات الجزائرية إن أكثر من 15 مصاباً جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة «عين وسارة»، بعد ظهور عليهم أعراض التسمم الغذائي، وتم تحويلهم على الفور إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لخضوعهم للرعاية الطبية بمستشفى المدينة.

وحسب الصحيفة، قال أحد المصابين إنه شعر بألام في البطن بعد تناوله وجبة البيتزا، ويرجح أن السبب يرجع الى خلطة «المايونيز»، التي تم استخدامها داخل الوجبة.

وأضاف السلطات أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب المطعم من طرف مصلحة الصحة للبلدية ومصالح الوقاية بالصحة الجوارية العمومية بمدينة عين وسارة بالجزائر.

حالات تسمم مشابهة

يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، أعلنت الحماية المدنية بالجزائر، عن تسمم 17 طالباً داخل إحدى مدارس ولاية سيدي بلعباس، غرب البلاد، بعد تناولهم ثمار الأشجار في مدرستهم.

وظهرت أعراض التسمم على الطلاب خلال مزاولتهم الدراسة في الفترة الصباحية، ما دفعت ادارة المدرسة الي الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية، التي قامت بنقلهم على الفور إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى قريب من المدرسة، لمعرفة ملابسات الحادث، وتبين أن أحد الطلاب تناول بذور أشجار مغروسة داخل المدرسة تشبه ثمار شجرة الخروب، وقام بتوزيعها على زملائه، وذلك الأمر الذي تبعه إصابتهم بحالات التسمم.

وأكدت السلطات المعنية أن الطلاب استعادوا عافيتهم بعد وقت وجيز من تلقيهم العلاج، وعادوا إلى مقاعد الدراسة بشكل طبيعي.