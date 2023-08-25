الهلال الأحمر المصري يوضح الإسعافات الأولية في حالات التسمم بالبلع

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددا من الإسعافات الأولية، التي يجب إتباعها حال الإصابة بالتسمم، خاصة التسمم عن طريق البلع في إطار دورها الخدمي، الذي تقدمه لجميع المواطنين، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الإسعافات الأولية في حالات التسمم عن طريق البلع، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

«الهلال الأحمر» توضح الإسعافات الأولية في حالات التسمم

- تتمثل الإسعافات الأولية في حالات التسـمم، في جمع بعض المعلومات التي تساهم في إسعاف وعلاج المصاب وهي: «نوع المادة السامة وكميتها - زمن تناولها أو اسنتشاقها أو تعاطيها».

- في حالة التسمم عن طريق البلع: ضع المصاب مستلقيا على جانبه الأيسر، هذا الوضع يقلل من امتصاص الجسم للسموم.

- لا تعطه أي شيء يبلعه أو يشربه إلا إذا طلب منك عن طريق مركز السموم.

- لا تحدث للمصاب قيئاً صناعياً.

- إذا لم تتعرف على المادة السامة وكان المصاب يتقيأ، قم بحفظ عينة من التقيؤ لتحليلها.

- استمر في ملاحظة العلامات الحيوية للمصاب حتى وصول الإسعاف.

- ابتلاع حبة الغلة.

- الاتصال الفوري بالإسعاف أو نقل المصاب إلى أقرب مركز طبي بأقصي سرعة.

- يجب إعطاء المصاب زيت جوز الهند أو زيت البرافين من 2 إلى 5 زجاجات سعة 50 مل.

- ممنوع شرب الماء نهائياً أو إعطاء أي شئ عن طريق الفم عدا المذكور أعلاه.

- التواصل مع أحد مراكز السموم، من خلال التواصل عبر الأراقام التالية:

*مركز السموم جامعة عين شمس - 022143146127

*مركز سموم جامعة القاهرة - 02236401402

*مركز سموم جامعة الاسكندرية - 0348622