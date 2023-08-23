«الهلال الأحمر» توضح علامات وأعراض حالات التسمم المختلفة

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عددا من الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها عند التعرض لحالات التسمم، وذلك في إطار النصائح التي تحرص الجمعية على نشرها بشكل مستمر، لتقديم الخدمات الطبية لجميع رواد السوشيال ميديا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية علامات وأعراض حالات التسمم المختلفة، وفقا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر «فيس بوك».

ما هو التسمم؟.. وما هي أعراضه؟

*التسمم هو وصول أي مادة للجسم ينتج عنها تأثير ضار، إما عن طريق البلع أو الإستنشاق أو الجلد.

* العلامات والأعراض:

- قد تكون مفاجئة وحادة وتظهر في دقائق وحتى ساعات بعد التعرض.

- أعراض إصابات الجلد: تغير لون الجلد، تورم، حرق موضعى.

- أعراض إصابات الجهاز الهضمي: حروق حول الشفتين، ألم في المعدة، إسهال، قيء.

- أعراض إصابات الجهاز التنفسي: عطس، كحة، ضيق تنفس، اختناق.

- أعراض إصابة الجهاز العصبي: تغير في درجة الوعى، تشنجات، صداع، دوخة، إحساس بالإغماء.

الإسعافات الأولية في حالة الإصابة بالجروح المفتوحة الصغيرة

وكانت جمعية الهلال الأحمر المصري، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية، خلال الساعات الماضية، عدد من الإسعافات الأولية التى يجب العمل بها، في حالة الإصابة بالجروح المفتوحة الصغيرة، ومنها تنظيف الجزء المصاب بواسطة تيار مياه فاتر نظيف جاري، وتطهير الجرح جيدا بالماء والصابون، بجانب استخدام البيتادين وتغطية الجزء المصاب بشاش.