السياحة تصدر الضوابط المنظمة للعمرة.. أبرزها ساعة ذكية لكل معتمر

كشفت الضوابط المنظمة للعمرة خلال الموسم الحالي، التي أصدرتها وزارة السياحة اليوم، عن تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر، أو أي تقنية إلكترونية أخرى تحقق الهدف المرجو من الساعة الذكية.

عمرة عام 1445

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، خلال ضوابط العمرة للعام الهجري 1445، أن الساعة الذكية تتضمن كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر، التي تشمل (تاريخ السفر- تاريخ العودة- فندق الإقامة بمكة المكرمة- فندق الإقامة بالمدينة المنورة- تكلفة الحصول على التأشيرة- سعر البرنامج) وذلك وفقا لما تم إدراجه على البوابة المصرية للعمرة، فضلا عن التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

بيانات المعتمر الطبية

وأوضحت ضوابط العمرة، أن الساعة الذكية تشتمل أيضا على بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة- حالة النبض)، كما تشتمل أيضا على نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (505)، كما يوجد بها العقد الإلكتروني المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأي عملة بخلاف الجنيه

وحظرت ضوابط العمرة على شركات السياحة، تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة، بخلاف الجنية المصري، كما ألزمت الشركات بحجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين، مع التأكد من وجودها بحوزتهم قبل التوجه لمواني السفر وعدم تفويج المعتمرين إلى موانئ السفر قبل الميعاد المحدد مسبقا للرحلة.