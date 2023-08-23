الضوابط المنظمة للعمرة بعد إدراجها من السياحة.. ساعة ذكية لكل معتمر

قال ناصر ترك، عضو اللجنة المصرية للحج والعمرة، إن العمرة مفتوحة ولا توجد جداول أو عوائق تمنعك من التخطيط للموسم، ويتم نشر جميع الوثائق إلكترونيا من خلال بوابة العمرة المصرية، والمنافسة قائمة حيث إن الأعداد غير ثابتة.

شركات الطيران

وأوضح «ترك» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أن هناك منافسة بين شركات الطيران، والعقد بين الشركة والمعتمر يكون معتمدا من البوابة، لافتا إلى أن التكنولوجيا تتيح للمعتمر كل التفاصيل التي يرغب في معرفتها قبل السفر.

أسعار العمرة

وأشار عضو اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، إلى أن الساعة الذكية تأتي في إطار استخدام التكنولوجيا حيث تتيح للمعتمر معرفة كل التفاصيل ولكن الساعة الذكية تحتاج موافقة من الجانب السعودي، ومن الممكن في بداية رحلات العمرة ألا تكون موجودة مع المعتمرين، مؤكدًا أن الساعة صناعة مصرية وتتيح للمعتمر استخدامها كساعة ويعرف برنامجه منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.