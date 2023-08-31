رنا سماحة: محظوظة بالتعاون مع المخرج سعيد حامد في أول أعمالي الدرامية

قالت الفنانة رنا سماحة، إنّ المخرج سعيد حامد هو أول مخرج تعاملت مع في عمل فني درامي، وهو مسلسل أزمة نسب من بطولة الفنانة زينة التي رشحتها للدور.

سماحة: زينة ساعدتني في دخول عالم الدراما

وأضافت «سماحة» خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «الجزيرة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «زينة لها فضل كبير عليّا وذلك بدخول عالم الدراما، وأنا من المحظوظين بأن أتعاون مع سعيد حامد في أول عمل لي، وأنا أحب الدراما أكثر من الغناء لأنها تظهر مساحات الصوت».

تقديم أفضل أداء والتحضير للأعمال الفنية.. و«المسرح الأساس»

وتابعت رنا سماحة، أنَّ الفنان عندما يُحضر للعمل جيدا يمكنه تقديم أفضل أداء، مؤكدة أنَّ عملها في الدراما لم يعتمد على مشاركتها في مسرحيات من قبل؛ «كل تجربة دخلتها كنت أحصل على ورشة تمثيل وأذاكر الدور جيدا وأحضر له، أما المسرح فهو الأساس دائما، حيث طوّر موهبتي».