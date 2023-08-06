مدحت العدل: اللهجة المصرية الأكثر انتشارا في العالم بسبب الأعمال الفنية

حل مدحت العدل ضيفا على برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، وتحدث عن كثير من الأشياء، التي تخص الدراما، كما تحدث عن فيلمه الجديد «ع الزيرو» من بطولة محمد رمضان.

تصوير برنامج عن معالم الأردن

وتحدث مدحت العدل، عن وجوده الأيام الماضية بدولة الأردن، قائلا: «حرصت على حضور مهرجان جرش، كما قمت بتصوير برنامج عن السياحة في الأردن تلبية لدعوة الديوان الملكي ووزارة السياحة الأردنية»، مشيرا إلى أنه سيسافر الفترة المقبلة للأردن مرة أخرى لتصوير باقي البرنامج.

القوى الناعمة المصرية

وأكمل مدحت العدل قائلا: «أنا وغيري من رموز القوى الناعمة المصرية عبر 120 سنة سينما ثم مسرح وصحافة ثم أدب ثم نجيب محفوظ، وجميعها قوى مؤثرة في الوجدان العربي العام، والقوى الناعمة تبدأ في التأثير في الوجدان، ثم الزراعة والصناعة، والأمر ليس مجرد تقديم فيلم، ولكنه نقل عادات وتقاليد واللهجة الأكثر انتشارا في العالم بأكمله هي اللهجة المصرية».