عاجل.. إعلامي سعودي: بيان من سطر واحد يحسم موقف ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، أن المفاوضات بين نادي اتحاد جدة السعودي ونادي ليفربول الإنجليزي لضم محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، متواصلة ولا يتم إغلاقها.

وقال الفراج في تصريحات تليفزيونية: «لو لم يكن هناك شيئًا لخرج بيان من نادي ليفربول الإنجليزي من سطر واحد يقول إن ليفربول أغلق ملف محمد صلاح، لكن هذا لم يحدث».

وأشار الإعلامي السعودي إلى أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة، أو ياسر الرميان أو سعد اللذيذ أو مالك ليفربول أو محمد صلاح، هم الخماسي الذين يملكون الأخبار فقط وغيرهم ما دام لم يخرج منهم تصريحات فإن مجرد أخبار فقط.

وظهرت العديد من الأخبار في الساعات الماضية، فجرتها صحيفة «عكاظ» السعودية، بأن محمد صلاح وقع رسميًا لنادي الاتحاد السعودي، وسيصل إلى جدة اليوم من أجل حضور مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي.

ولم تظهر أي أنباء عن رد نادي ليفربول عن هذه الأخبار في ظل رفض الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق للرحيل عن النادي في الفترة الحالية وهو ما أكد عليه عقب مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.