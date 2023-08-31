صور محمد صلاح بتيشرت اتحاد جدة.. حقيقية أم مزيفة؟

في ظل الحديث عن انتقال نجم منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، تداول كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورًا للفرعون المصري مرتديًا قميص نادي اتحاد جدة السعودي، فما حقيقة هذه الصور؟

حقيقة صور محمد صلاح بتيشرت اتحاد جدة السعودي

كشفت الدكتورة دعاء محي الدين، باحثة دكتوراه بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الصور المنتشرة لـ محمد صلاح بقميص اتحاد جدة السعودي مزيفة وليست حقيقية.

وقالت دعاء محي الدين، إن هناك عدة ملاحظات تؤخذ على الصور تؤكد زيفها، منها عدم تشابه لوني البشرة والرقبة، ووجود «plur» على الشعر، ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــا.