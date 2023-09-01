عاجل.. تقارير تكشف موعد ظهور محمد صلاح بقميص اتحاد جدة

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، موعد الظهور الأول لمحمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بقميص اتحاد جدة، بعد تأكيد الصحيفة أن اللاعب وقع رسميًا وينتظر وصوله إلى المملكة العربية السعودية للانتظام مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيصل إلى مدينة جدة مساء اليوم، ويتوجه فورًا لملعب الأمير عبد الله الفيصل لحضور مباراة فريقه الجديد أمام الهلال ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

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