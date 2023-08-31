7 أيام تحسم حكاية محمد صلاح مع اتحاد جدة.. خطوة جديدة

وسط زيادة الحديث عن انتقال نجم منتخبنا الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للدوري السعودي، وعدم صدور قرار واضح وحاسم من اللاعب أو إدارة ناديه حتى الآن، فإنه تتبقى أيام قليلة لحسم مصير انضمام اللاعب لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي.. لذا فكم يوما تبقى للكشف عن الوجهة المقبلة للفرعون المصري؟

كم يوما تبقى للكشف عن الخطوة المقبلة لمحمد صلاح؟

وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، فإنه من المقرر انتهاء موعد الانتقالات الصيفية لعام 2023 للدوري السعودي يوم 7 سبتمبر المقبل، ما يعني أنه يتبقى فقط حوالي 7 أيام كحد أقصى لتحديد مصير انضمام محمد صلاح لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنــــــــــــــا.