الأميرة عالية بنت الحسين: حفل زفاف ولي العهد الأردني كان عرسا للجميع

قالت الأميرة عالية بنت الحسين، إن حفل زفاف ولي العهد الحسين ابن عبدالله الثاني كان مناسبة جميلة ورائعة، والجميع شعر أنه عُرس للجميع، وشارك فيه عدد كبير من الحضور: «كل الأردنيين شعر بالمشاركة، والتقاليد والهدايا كانت من تصميم شباب محليين، فكل شاب شعر وحس إن ليه دور، وولي العهد وزوجته ما شاء الله عليهم».

حفل الزفاف كان مناسبة جميلة

وأضافت «بنت الحسين»، خلال حوارها في برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حفل الزفاف كان مناسبة جميلة إذ اجتمعت العائلة المالكة بالأهل والأصدقاء على نطاق أوسع، وكذلك بالضيوف الذين حضروا من الخارج.

قصر زهران يحمل ذكريات خاصة بالنسبة لي

وتحدثت الأميرة عالية بنت الحسين، عن قصر زهران، إذ ذكرت أنه كان سكنا لوالدها ووالدتها وقد عقدا حفل الزفاف به: «أنا اتربيت فيه، قصر زهران يحمل ذكريات خاصة بالنسبة لي، المناسبات الخاصة للعائلة المالكة ديما بتكون هناك، وكتب كتاب اغلب العائلة المالكة بيكون في هذا القصر».