وزيرة البيئة توقع «بروتوكول رباعي» مع مؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين في الفيوم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صاحبة السمو الملكي الأردني الأميرة عالية بنت الحسين، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والوفد المرافق لها، صباح اليوم الخميس، في أحد الفنادق في قرية تونس السياحية على ضفاف بحيرة قارون، فى مستهل زيارتهما إلى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنّ الزيارة تأتي على مدار اليوم والغد، وتشمل الزيارة اليوم توقيع بروتوكول تعاون رباعي، بين محافظة الفيوم، ووزارة البيئة، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، ومؤسسة فور بوز العالمية، لإقامة مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية بمحمية وادي الريان ضمن جهود المحافظة والتعاون مع وزارة البيئة لتشجيع ملف الاستثمار.

الملاذ الآمن للحيوانات البرية

وقال «التوني» إنّ الزيارة تشمل أيضا تفقد الموقع المقترح لإقامة الملاذ الآمن للحيوانات البرية بمحمية وادي الريان، ومنطقة الشلالات بالمنطقة نفسها، وفي الغد سيتم زيارة منطقة وادي الحيتان بالمحمية.

تعاون مشترك بين مصر والأردن

وتابع معاون محافظ الفيوم، أن الزيارة تأتي فى إطار التعاون المشترك بين الدولة المصرية والمملكة الاردنية الهاشمية، ودعم أواصر المحبة بين البلدين.

الاستثمار في المحميات الطبيعية

ولفت إلى أنّ وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، قاما بزيارة لدولة الأردن الشقيقة، خلال شهر فبراير الماضي، استغرقت يومين، تلبية لدعوة ملكية من صاحبة السمو الملكى الأردني، لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأردني في مجال الاستثمار بالمحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي، من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين في تلك المجالات، والتعرف على كيفية إنشاء الحديقة البرية وأسلوب إدارتها، وآليات دمج المجتمع المحلي في صونها والحوافز المقدمة لإشراك القطاع الخاص بها.