الشاعر كريم العراقي.. فقد بصره بسبب السرطان وكتب قصائد على سرير الأمل

عانى الشاعر الكبير كريم العراقي من مرض السرطان لسنوات طويلة وظل يحاربه برضا وإرادة قوية لكن اللعين انتصر عليه في النهاية ورحل عن عالمنا صباح اليوم في مدينة أبوظبي.

مرض السرطان ينتصر على كريم العراقي

فقد عانى الشاعر كريم العراقي من مرض السرطان لأكثر من ثلاث سنوات تدهورت خلالها حالته الصحية بشكل كبير وانتشر المرض في جزء كبير من جسده وتسبب في فقدانه لبصره في أحد عيونه لمدة سبعة أيام، كما تسبب في حدوث إصابة في شبكية العين الأخرى ولكن بعد خضوعه للعلاج بشكل جيد عاد إليه بصره مرة أخرى، وفق ما أعلنه خلال لقاء تليفزيوني سابق.

كما أنه بسبب خضوع الشاعر كريم العراقي، الجلسات الكيماوي الخاصة بمرض السرطان فقد تعرض لسقوط شعره وحواجبه ورموش عينيه ولكن لم يمنعه كل ذلك من الإبداع والكتابة فقد كتب خلال فترة مرضه 55 قصيدة اسماها قصائد على سرير الأمل.

يذكر أن الشاعر كريم العراقي عمل مع عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان كاظم الساهر ومحمد منير وحسين الجسمي وصابر الرباعي وغيرهم .