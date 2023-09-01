كاظم الساهر ينعى وفاة الشاعر كريم العراقي: «رحل الصديق ورفيق الدرب»

حرص الفنان كاظم الساهر على نعي وفاة الشاعر كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي، حيث ألعن المستشار عارف الساعدي مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، نبأ الرحيل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كاظم الساهر ينعى وفاة الشاعر كريم العراقي

حيث كتب الفنان كاظم الساهر كلمات نعي بعد وفاة الشاعر كريم العراقي، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: «رحل الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي.. في ذمة الله إنّا لله وإنّا اليه راجعون».

يذكر أن الفنان كاظم الساهر قد تعاون مع الشاعر كريم العراقي في عدد كبير من الأغاني تخطت حاجز الـ70 أغنية، وأعُلن خبر وفاة وفاة الشاعر كريم العراقي، قبل قليل.