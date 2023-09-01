وفاة الشاعر الشهير كريم العراقي بعد رحلة مع المرض

رحل صباح اليوم عن عالمنا الشاعر الشهير كريم العراقي وأعلن عن هذا الأمر المستشار عارف الساعدي مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية.

حيث كتب المستشار عارف الساعدي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «إنا لله وإنا اليه راجعون، أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبوظبي».

أعمال كريم العراقي

يذكر أن الشاعر كريم العراقي تعاون مع عدد كبير من الفنانين من أبرزهم الفنان كاظم الساهر الذي كتب له أكثر من 70 أغنية وتعاون أيضا مع صابر الرباعي وديانا حداد وفضل شاكر ومحمد منير.