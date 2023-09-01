رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط السائق المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر في التجمع الخامس

كتب:

محمد بركات
01:51 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية - تعبيرية

وزارة الداخلية - تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك» متضمن قيام قائد سيارة بوضع شجرة أعلى السيارة والسير بها برعونة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

تحريات المباحث

وذكرت التحريات انه تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع «فيسبوك» متضمناً قيام قائد سيارة نقل بوضع شجرة أعلى السيارة، معرضاً حياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

ضبط المتهم

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها وهو مقيم بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه لقيامه بالسير برعونة وتجاوز السرعة المقررة والسير وقت حظر سير سيارات النقل وعدم حمله ثمة تراخيص.

بمواجهته اعترف بإرتكاب المخالفات على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

وزراء داخلية البلطيق يعربون عن انزعاجهم من تواجد مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا

أول تعليق من البيت الأبيض على تغيير وزير الخارجية الصيني: قضية داخلية

وزير داخلية إيطاليا يرشح جزيرة لامبيدوزا لجائزة نوبل للسلام لاستقبالها مهاجرين

وزير التنمية المحلية: نوفر معارض داخلية وخارجية للترويج لمنتجات منصة «أيادي مصر»

«القاهرة الإخبارية»: معارضة داخلية في أوكرانيا بعد حصولها على ذخائر عنقودية

وزيرة داخلية ألمانيا تدعو للتعامل بحزم مع قضايا العنف المنزلي.. البلاد تشهد 432 حالة يوميا

رحيل بلا عودة.. انقسامات ومعارك داخلية واتهامات مالية وأخلاقية بين صفوف تنظيم الإخوان
بقلم محمد بركات