ضبط السائق المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر في التجمع الخامس

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك» متضمن قيام قائد سيارة بوضع شجرة أعلى السيارة والسير بها برعونة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

تحريات المباحث

وذكرت التحريات انه تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع «فيسبوك» متضمناً قيام قائد سيارة نقل بوضع شجرة أعلى السيارة، معرضاً حياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

ضبط المتهم

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها وهو مقيم بمحافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه لقيامه بالسير برعونة وتجاوز السرعة المقررة والسير وقت حظر سير سيارات النقل وعدم حمله ثمة تراخيص.

بمواجهته اعترف بإرتكاب المخالفات على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.