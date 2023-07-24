وزير داخلية إيطاليا يرشح جزيرة لامبيدوزا لجائزة نوبل للسلام لاستقبالها مهاجرين

رشح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي تعد مقصد المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من سواحل شمال إفريقيا، لجائزة نوبل للسلام.

استقبال آلاف المهاجرين في هذه الجزيرة

وقال بيانتيدوزي، في تصريح، اليوم الاثنين، خلال زيارته الجزيرة، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن «لامبيدوزا تستحق جائزة نوبل للسلام، التي استقبلت في الأشهر الأخيرة أكثر من 25 ألف مهاجر.. ليس بدون صعوبات ولا شك في ذلك.. لكننا تمكنا، على الرغم من بعض المصاعب، من توزيع الناس إلى مناطق أخرى في غضون فترة زمنية معقولة».

المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة

وأضاف «هذه الأرقام تظهر حجم الظاهرة وأيضا أهمية العمل الذي تقوم به الحكومة» في إشارة إلى المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، الذي استضافته العاصمة روما، أمس الأحد.