أول تعليق من البيت الأبيض على تغيير وزير الخارجية الصيني

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة اعتبرت قضية تغيير وزير الخارجية الصيني ما هي إلا قضية داخلية صينية، وتصمم على تعميق الحوار بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة «سبويتنك» الروسية.

سندعهم يعبرون عن آرائهم حول هذا الأمر

وفي إفادة صحفية، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، «ندرك بالتأكيد تلك التغييرات، المتعلقة باستبدال وزير الخارجية الصيني، وبالتالي سندعهم يعبرون عن آرائهم حول هذا الأمر».

وأوضحت المتحدثة أيضاً أن «الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز قنوات الاتصال مع الصين، وذلك لتجنب أي تفاهمات سيئة أو تقديرات خاطئة بين البلدين».

بوانج يي كان أحد المقربين من الرئيس شي

وأعلن البرلمان الصيني سابقاً عن استبدال تشين جانج، وزير الخارجية الصيني، بوانج يي، الذي يشغل منصب رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني.

وكان يُعد بوانج يي أحد المقربين من الرئيس شي جينبينج.