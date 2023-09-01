وصلت للمسجد بعد انتهاء الخطبة فهل تحسب صلاة الجمعة؟.. «الإفتاء» تجيب

يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على أداء صلاة الجمعة في المساجد، لما لها من فضل وثواب عظيم، ولكن قد لا يلحق البعض الاستماع إلى خطبة الجمعة، وقد يكون ذلك لظرف ما خارج عن إرادته، ولا يعلم ما حكم ذلك الأمر.

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أجاب على أحد التساؤلات التي وردت إلى «الإفتاء»، وهو: «وصلت للمسجد بعد انتهاء الخطبة فهل تحسب صلاة الجمعة؟»، موضحا أن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم، مستشهدا بقول الرسول، كما روى أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.

حكم تفويت خطبة الجمعة

وأضاف «محمود شلبي» عبر بث مباشر لدار الإفتاء على يوتيوب، أن من فاتته خطبة الجمعة لا يشرع له صلاة ركعتين بدلا عن الخطبة كما يعتقد البعض، ولكنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.