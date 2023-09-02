حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي.. «جدد طاقتك»

يتطلب من مولود برج الثور أن يتجاوز تلك الفترة دون الدخول في أزمات قد تجبره على خسارة الكثير من الأمور؛ إذ أن أصحاب هذا البرج يمرون بفترة تقلب وتحديدا اليوم السبت على الأصعدة كافة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي حظك اليوم برج الثور على الصعيدين العاطفي والمهني، وفق الموقع المختص بخبراء علم الفلك، على هذا النحو:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تجنب الملل والروتين اليوم مولود برج الثور، فعليك أن تسعى لتجديد طاقتك الإبداعية في العمل، وتجنب ما يعطلك عن التقدم للأمام، ولا تلتفت لصغار الأمور فاليوم يتطلب المضي قدما وعدم النظر للوراء.

حظك اليوم برج الثورعلى الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، يطالبك خبراء الفلك مولود برج الثور بأن تعطي الفرصة كاملة لشريك حياتك في توضيح ما يفكر به ويفعله، وتجنب حدوث سوء الظن الذي يؤثر بشكل سلبي على العلاقة بينكما.

صفات مولود برج الثور

ويتمتع مواليد برج الثور بشخصية قوية واضحة وصريحة وصارمة، لديها ثقة كبيرة في نفسها، كما أنها تملك مهارات تواصل جيدة مع الآخرين، تجعل لديها القدرة الكافية على معرفة الطريقة المثلى للتعامل معهم بمنتهى البساطة.