حظك اليوم برج الثور 22-3-2023.. تعرف كيف تؤثر فيمن تحب

مواليد برج الثور أنه من الأشخاص الجادة التي تميل للعمل التي يتطلب الملاحظات كالطب النفسي والإدارة، ويتميز بأنه يستطيع جني الأموال لا يرغب في الحديث عن حياته الشخصية، فهو يحترم الخصوصية بدرجة كبيرة.

وتتميز أنثى برج الثور بأنها تستطيع أن تقدم الدعم لمن حولها فهي أم مثالية وتقدم كل ما في وسعها لأبنائها كي يصبحوا ناجحين فهي تستحق لقب الأم المثالية عن جدارة لديها قدرة على المثابرة فلا يصيبها اليأس بسهولة، وتسعى نحو أهدافها بثبات.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور 22-3-2023 مهنيا

القمر الجديد في منزلك الثاني عشر ومن المهم اليوم ألا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والتزم الكتمان.

حظك اليوم برج الثور 22-3-2023 عاطفيا

فينوس في برجك تمدك بحضور أخاذ، ورغم ميلك اليوم للانعزال، تعرف كيف تؤثر فيمن تحب، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور.