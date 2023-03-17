حظك اليوم الجمعة برج الثور مهنيا وعاطفيا.. اقتراب من الشريك

يعرف عن مولود برج الثور أنه من الأبراج الجادة التي تميل للعمل التي يتطلب الملاحظات كالطب النفسي والإدارة كما سيعرف عن هذا المولود أنه من الأبراج التي تستطيع جني الأموال، كما لا يرغب في الحديث عن حياته الشخصية، فهو يحترم الخصوصية بدرجة كبيرة.

مواصفات سيدة برج الثور

وتستطيع سيدة برج الثور أن تقدم الدعم لكل من حولها فهي أم مثالية وتقدم كل ما في وسعها لأبنائها كي يصبحوا ناجحين فهي تستحق لقب الأم المثالية عن جدارة لديها قدرة على المثابرة فلا يصيبها اليأس بسهولة، وتسعى نحو أهدافها بثبات.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اليوم الجمعة القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وعاطفيا من اليوم الجمعة فينوس في برجك تساعدك على الاقتراب ممن تحب وقد تخطط للقيام برحلة تجمعك به، بحسب حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.