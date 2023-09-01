«الإفتاء» توضح عدد مرات الصلاة على النبي في يوم الجمعة

يوم الجمعة يكثر المسلم من العبادات ما بين دعاء وتلاوة قرآن كريم والصلاة على النبي، إلا أن البعض يتسائل عن عدد مرات الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم في يوم الجمعة، كونها من أقرب العبادات للتقرب إلى الله عز وجل، فيرغب المسلمون من معرفة الحد الأقصى للصلاة في يوم الجمعة.

بمجرد أن يردد المسلم الصلاة على خير الأنام، يكسب ثوابًا وفضلًا كبيرًا تجعله، فقد ورد فضل الصلاة على النبي في القرآن الكريم في الكثير من المواضع من بينها قول الله عز وجل «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، أما عن عدد مرات الصلاة على النبي كما وردت في دار الإفتاء المصرية يمكن التعرف عليها بمجرد الضغط هــــــــــــنا