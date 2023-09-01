تفاصيل جلسات لجان المحور المجتمعي الخميس المقبل.. اعرف القضايا والمواعيد

أعلن الحوار الوطني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن جدول عقد جلساته للأسبوع الأول من شهر سبتمبر منذ أيام قليلة، ومن المقرر أن يشهد هذا الأسبوع عقد اجتماعات لبعض لجان الحوار الوطني من أجل مناقشة القضايا المختلفة للحوار.

جلسات المحور المجتمعي

ووفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فمن المقرر أن تعقد لجان المحور الاجتماعي في الحوار في يوم الخميس المقبل، وتعقد لجنة الثقافة والهوية الوطنية اجتماعا في قاعة رقم 1 في تمام الساعة 12 مساء وحتى الساعة 3 مساء، وفي نفس التوقيت، تعقد لجنة الشباب اجتماعها في قاعة رقم 2، والذي يبدأ وينتهي في نفس المواعيد سالفة الذكر.

قضايا المحور المجتمعي

ويتم استكمال الاجتماع في الفترة المسائية، والتي تبدأ في تمام الساعة 4:00 مساء، وتستمر حتى الساعة 7:00 مساء، لكل من لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب، أما عن القضايا، فأوضح الحوار الوطني أنه من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: المسرح والموسيقى والغناء، أما عن لجنة الشباب فمن المقرر أن تناقش قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا كافة القوة السياسية المختلفة لعقد حوار وطني شامل في إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022.