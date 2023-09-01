هيئة الاستثمار: مصر الأولى أفريقيا بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة

أكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أن مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيا، من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة أمام «منتدى الأعمال والاستثمار»، الذي نظمته سفارة مصر ببكين، في إطار جهود وزارة الخارجية، لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ونشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حوافز تقدمها مصر للشركات الأجنبية

واستعرض حسام هيبة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لا سيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر، التي تستهدف تشجيع الصادرات وما تتضمنه من إعفاءات ضريبية.

سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيرقراطية

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن رئيس هيئة الاستثمار أبرز سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيرقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني، تسهيلا على المستثمرين، وما توفره مصر من بنية تحتية من موانيء وطرق وسكك حديدية، التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، داعيا الشركات الصينية لضخ المزيد من استثماراتها في مصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر في هذا المجال.

وسلط السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، الضوء على تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيرا إلى ما شهدته العلاقات من تنامي وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما في ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية

وأشار إلى المنطقة الاقتصادية المصرية- الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة، والنفاذ إلى الأسواق المختلفة، مشجعا الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك، وشارك في المنتدى أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال.

وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية، عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار، ويعد «منتدى الأعمال والاستثمار» هو الثالث من نوعه الذي تنظمه السفارة في بكين هذا العام في إطار الدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.