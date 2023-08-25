هيئة الاستثمار تعلن طرح 600 قطعة أرض صناعية.. إليك طرق الحجز

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن طرح 600 قطعة أرض صناعية في 17 منطقة صناعية بـ 14 محافظة مختلفة، عبر موقعها الإلكتروني، من أجل التوسع في الخريطة الاستثمارية، باعتبار الهيئة هي المنصة الترويجية الكبرى للاستثمار في مصر، ونستعرض في السطور التالية، طريقة حجز الأراضي المذكورة سلفا، بحسب ما جاء بموقع الهيئة.

طريقة حجز الأراضي الصناعية

- الدخول على الهيئة العامة للاستمثار من هذا الرابط https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/bids.aspx .

- إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية للاستفادة من خدمات الخريطة وإمكانية التقدم على الطرح الصناعي والطروحات الآخرى.

- التقدم للحصول على قطعة الأرض المناسبة للنشاط «غذائي - دوائي - هندسي - كيماوي - غزل ونسيج - معدني».

- يمكنك التقدم للحصول على كراسة الشروط إلكترونيا حتى 6 سبتمبر 2023.

- ثم تقديم المستندات بشكل إلكتروني من خلال حسابك على الخريطة الاستثمارية.

- دفع مقدم الحجز حتى 27 سبتمبر 2023.

- للتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار يرجى الاتصال على الرقم 16035.

تفاصيل الحجز

ونشرت الهيئة العامة للاستثمار، عن تفاصيل الحجز، في الفيديو التالي: