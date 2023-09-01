«إيكواس» تدين الاستيلاء على السلطة في الجابون وتطالب بالعودة للنظام الدستوري

أدان رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «إيكواس»، استيلاء مجموعة من الضباط العسكريين في الجابون على السلطة، حيث دعت إلى الحفاظ على سلامة الرئيس علي بونجو.

ودعت مجموعة «إيكواس»، في نبأ عاجل نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم، الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى توحيد الجهود من أجل دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الجابون، معلنة عن اجتماع استثنائي ثانٍ لدول المجموعة الإثنين المقبل لبحث التطورات في البلاد.

مرحلة انتقالية في الجابون

وسيطر ضباط الجيش في الجابون على السلطة، قائلين إنهم يتحدثون باسم «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات»، وأنهم «بسبب تدهور متواصل للحماية الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم».

تجدر الإشارة إلى أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قرر الخميس، تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي وقع الأسبوع الجاري.