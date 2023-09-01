وصول وفد تنزاني إلى أسوان للاطلاع على مشروعات إنتاج الكهرباء

وصل وفد تنزاني إلى محافظة أسوان، في زيارة ميدانية للاطلاع على مشروعات إنتاج الكهرباء، وأجرى جولة تفقدية في شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والتعرف على مختلف قطاعاتها.

وصول الوفد التنزاني إلى أسوان

زار الوفد التنزاني محطة محولات بنبان للتعرف على مشروع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى شركة INFINTY لإنتاج الطاقة الشمسية.

مشروعات عملاقة بأسوان

قال المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، إن الشركة تنفذ العديد من المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات في أسوان، بتوجيهات وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، بالتوسع الأفقي والرأسي في تنفيذ المشروعات التنموية، التي تساهم في تحقيق العوائد والفوائد الواضحة للمتدربين في الشركة والشركات الشقيقة، وتعزز التعاون مع الشركات ذات الصلة.

وأكد المهندس هشام كمال، أن الوفد التنزاني زار محطة كهرباء السد العالي، وهي صرح عظيم يمثل رمزًا لشركة المحطات المائية، ويعد مصدرًا أساسيًا لإنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، واستمع الوفد إلى شرح مفصل من قبل المهندسين المتخصصين في المحطة.

في ختام الزيارة، قدم الوفد التنزاني الشكر والتقدير لمسؤولي شركة المحطات المائية، مع تمنياتهم للشركة وجميع العاملين بها بالتوفيق والتقدم والرخاء.