بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. معلومات عن كلية هندسة الطاقة بأسوان

أسدل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، الستار اليوم، على تنسيق الجامعات 2023، موضحًا في مؤتمر صحفي أنّه جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وكشف الحدود الدنيا للكليات بعد انتهاء موعد تلك المرحلة يوم الخميس الماضي، وجاءت كلية هندسة الطاقة بأسوان من ضمن المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق كلية هندسة الطاقة بأسوان

وسجلت نتيجة تنسيق كلية هندسة الطاقة في جامعة أسوان، للعام الدراسي 2023/2024، مجموع درجات 348.5، بحسب ما ذكره «عاشور» في مؤتمر اليوم.

وجاء الحد الأدنى للقبول مختلفا بشكل كبير عن العام الماضي 2022، إذ كان الحد الأدنى للقبول في الكلية 343.0 درجة، وبالتالي يكون هناك فارق قدره 5.5 درجة، بين نتيجة التنسيق للعام الحالي والماضي.

10 معلومات عن كلية هندسة الطاقة بأسوان

وترصد «الوطن»، فيما يلي، 10 معلومات عن كلية هندسة الطاقة بأسوان، بعد ظهور نتيجة التنسيق اليوم، بحسب الموقع الرسمي للجامعة.

1. سجلت نتيجة تنسيق كلية هندسة الطاقة بأسوان 348.5 درجة، للعام الدراسي 2023/2024.

2. تأسست كلية هندسة الطاقة في أسوان عام 1989، تحت اسم المعهد العالي للطاقة.

3. تغير اسمها إلى كلية هندسة الطاقة في عام 2011.

4. مدة الدراسة في الكلية تصل إلى 5 سنوات.

5. يتم التقديم للالتحاق بالكلية من خلال مكتب تنسيق الجامعات.

6. الاختلاف بين كلية هندسة الطاقة وكلية الهندسة العامة يكمن في التركيز على تخصصات الطاقة، سواء كانت تقليدية أو متجددة.

7. تساعد الكلية في تخريج مهندسين متخصصين في مجالات الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المحطات المائية، القادرين على استيعاب ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذه المجالات.

8. تقدم كلية هندسة الطاقة خمسة برامج تخصصية في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى برامج متعددة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل.

9. فرص العمل لخريجي الكلية تشمل العمل كمهندسي كهرباء القوى في شركات الكهرباء والطاقة.

10. تحقق الكلية طموحات الطلاب في الالتحاق بالشركات الهندسية ومصانع تحلية المياه والبتروكيماويات وشركات البترول والمستشفيات والفنادق، وغيرها من المجالات الواسعة.